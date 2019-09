Moderatorin platzte vor Daniel Craig Kleid am Po

Doch das hinderte Jamil nicht, sich hinzusetzen und ihr Interview mit Hollywoodstar und 007 Daniel Craig dennoch durchzuziehen. „Ich habe das kalte Leder am Hintern gespürt. Und ich musste dieses fünfminütige Interview führen, ohne noch einen Funken Würde. Alle hatten Mitleid mit mir, denn sie hatten gehört, wie mir das Kleid geplatzt ist. Als ich am Ende des Interviews aufgestanden bin und nach unten geschaut habe, habe ich dort am Ledersessel die verschwitzten Abdrücke meines Hinterns gesehen“, brachte die Moderatorin mit diese Anekdote das Publikum bei Jimmy Fallon zum Lachen.