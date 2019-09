Die Gerüchteküche sieht gute Chancen für zweisprachige Priester, beispielsweise Caritas-Direktor Josef Marketz oder Kanzler Jakob Ibounig. Nach allem, was in den vergangenen eineinhalb Jahren vorgefallen ist, könnte aber auch ein diözesanfremder Bischof eingesetzt werden. Wie immer in solchen kirchlcihen Fragen bleibt abzuwarten, was in Rom entschieden wird. Die Christmette im Dom zu Klagenfurt sollte aber jedenfalls ein Bischof von Gurk-Klagenfurt zelebrieren.