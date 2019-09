Vermeintlicher Flugzeugentführer freigelassen

Flugzeug tagelang in der Gewalt der Entführer

Der tatsächlich Gesuchte soll im Juli 1985 an der Entführung des Fluges TWA 847 beteiligt gewesen sein. Bei den beiden Entführern handelte es sich um Angehörige der libanesischen Hisbollah-Miliz. Die Maschine mit 153 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord war damals auf dem Weg von Athen nach Rom gekapert worden.