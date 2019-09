Bluttat in Edlitz: Der Tod einer vermögenden Dame

„Er war doch immer auf der Siegerstraße“

Die Kripo geht davon aus, dass die resolute Dame dem 61-Jährigen in der Folge mit einer Anzeige gedroht hat. „Wahrscheinlich“, so ein Ermittler, „war das ihr Todesurteil.“ Fest steht: Am Montag mietete der bis dahin hoch angesehene Akademiker (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) einen Leihwagen, bei Einbruch der Dunkelheit kam er damit bei Emma Sch. an.