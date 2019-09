Gas-Katastrophe in Wieden: „Hier stimmt was nicht“

„Ich spürte das von Anfang an: Hier stimmt etwas nicht!“ Martha Sch.s Kind soll einen Gemeindebau in Wien-Wieden in die Luft gejagt haben - zwei Menschen starben. Seither kursieren viele Gerüchte: Von Vertuschung eines Gas-Gebrechens ist die Rede, Ungereimtheiten um ein Foto und Rettungsabläufe. Die Mutter des vermeintlichen Selbstmörders fordert Akteneinsicht.