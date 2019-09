VP verspricht Kufstein: „Mautbefreiung kommt!“

„Wahlkampfschmäh geht völlig ins Leere“

Rot und Blau werfen der Volkspartei vor, dass sie das gewusst hätte und mit ihrer Ankündigungspolitik nur politisches Kleingeld machen wollte. Die VP wehrt sich natürlich. „Sowohl unser Klubobmann August Wöginger als auch Bundesparteichef Sebastian Kurz haben bereits klargestellt, dass - sollte der Antrag nicht mehr zur Abstimmung kommen, was durch eine zusätzliche Sitzung bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode am 22. Oktober durchaus noch möglich wäre - ihn die ÖVP gleichlautend bei der konstituierenden Sitzung am 23. Oktober einbringen wird“, stellte VP-NR Josef Lettenbichler umgehend klar.