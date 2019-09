Gabalier: Trennungssong nach Liebesaus-Schock

Die Liebe als Motor

Mit Verweis auf seine bisherigen Erfolge heißt es in einer Aussendung am Freitag: „Ein solches Pensum kann selbst der stärkste Steirer nicht absolvieren, ohne an der ein oder anderen Stelle Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist nicht ganz ungefährlich ... denn nie darf man aus den Augen verlieren, was der eigentliche Motor hinter großen Taten ist: die Liebe.“ Und weiter: „Ohne sie geht nichts, sie ist der Antrieb, die Motivation und die Kraft, die kreieren kann.“