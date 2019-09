Hofer und Strache fielen sich herzlich in die Arme

Das Ibiza-Video konnte Hofer und Strache nicht entzweien. Die beiden sorgten bei der Veranstaltung in der Wiener Prater Alm für Aufsehen, als sie sich auffällig freundschaftlich und herzlich in die Arme fielen. Das wirft jedoch die Frage auf: Alles nur gespielt für den Endspurt im Wahlkampf - oder ist es wahre Zuneigung, die die beiden am Oktoberfest zur Schau stellten?