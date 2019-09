Herz-Schmerz-Botschaft von Hofer an Strache

Norbert Hofer hat am Abend vor seiner Wahl zum FPÖ-Chef in einem Facebook-Posting seinem Vorgänger Heinz-Christian Strache in überschwänglichen Worten gedankt. „Wir wissen, was Du für die FPÖ, für Österreich, das ganze Land und seine Menschen geleistet hast“, schrieb Hofer am Freitagabend. Heute wird er auf einem Bundesparteitag in Graz nach dem Ibiza-bedingten Abgang von Strache zum Obmann gewählt.