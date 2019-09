„Lese erstmal was“ - Hamilton auf Instagram-Diät

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich eine Instagram-Diät verordnet. „Ich bin da kaum noch“, sagte der 34-jährige Brite am Donnerstag in Singapur. Zuletzt habe er nach dem Aufwachen meist als Erstes in das soziale Netzwerk geschaut. „Jetzt starte ich den Tag anders und lese erstmal was“, verriet Hamilton.