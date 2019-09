Neue Radargeräte blitzen bis zu 1000-mal am Tag!

Personal am Limit

Gerät ein EU-Bürger in die Radarfalle, setzt das einen Behördenweg in Gang, der - erraten - in der Bezirkshauptmannschaft beginnt. Zudem sind die beiden Lasergeräte derart präzise, dass die Polizei deutlich erkennt, ob der Lenker angegurtet ist und das Handy am Ohr hat. Das zieht Anzeigen nach sich, die das Strafreferat zusätzlich belasten. Dazu kämen noch die Anfragen gestrafter Autofahrer. Für sie wurde ein Tonbanddienst installiert, auch auf Englisch. Das muss reichen, dafür gibt’s kein Personal mehr ...