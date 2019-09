Nachzahlung für um Zulagen geprellte Mitarbeiter

Für große Aufregung sorgte die Panne beim Auszahlen von Zulagen im Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf. Wie berichtet, wurden 2400 Mitarbeiter monatelang mit zu wenig Gehalt abgespeist. Nach einer Krisensitzung am Freitag will der Krankenanstaltenverbund (KAV) nun den Fahrplan für die Nachzahlung des Geldes fixieren.