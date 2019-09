Dominikaner (29) war Boss von Kokain-Bande

In Wohnung verhaftet

Der 29-Jährige konnte Anfang Juli 2019 in Linz in seiner Wohnung aufgrund gerichtlich bewilligter Festnahmeanordnung mit Unterstützung des LKA OÖ/EGS festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung wurden zwei Handys und Bargeld gefunden und sichergestellt. Es konnten mehrere Suchtgiftabnehmer ausgeforscht und zur Anzeige gebracht werden.