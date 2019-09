Madame Macron unterrichtet nun in Problemviertel

Brigitte Macron hat offenbar genug davon, nur die First Lady Frankreichs zu sein. Sie ist nämlich ins Klassenzimmer zurückgekehrt. Die ausgebildete Lehrerin wird an einer Schule im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois regelmäßig Französisch unterrichten. Macron gab bei der Eröffnung der Schule am Montag zu, „ein bisschen nervös“ zu sein. Es fühle sich aber gut an, „wieder aktiv“ zu sein.