Der Bundespräsident holte sich Wetter-Infos im ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verwies auf „3500 Wettermoderationen pro Jahr im TV, täglich 70 regionale Wetterberichte in den ORF-Radios und mehr als 30.000 aktuelle Prognosen auf ORF.at“: „Verlässliche Wetter-Info ist ein wichtiger Bestandteil der ORF-Information, der in Zeiten des Klimawandels weiter an Bedeutung gewinnen wird.“