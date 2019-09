Fußball-Königsklasse lässt Kassen klingeln

Gastronomie, Hotellerie, Verkehr, Handel: Nicht nur für Red Bull Salzburg bedeutet die erste Königklassen-Teilnahme ein riesen Plus in der Vereinskasse. Auch die lokale Wirtschaft freut sich am Dienstag auf 29.520 Fußball-Fans, rund 10.000 zusätzliche Nächtigungen und einen neuen Image-Gewinn, der es in sich hat...