Stadtchef ließ fehlende Kreuze wieder anbringen

So will es das Gesetz:

Rechtlich gestaltet sich die Causa Kreuze in Österreichs Klassenzimmern relativ einfach. So ist im Religionsunterrichtsgesetz geregelt, dass in einer Schule, in der mehr als die Hälfte der Schüler dem christlichen Glauben angehören, „in allen Klassen vom Schulerhalter Kreuze anzubringen“ sind. Trifft dies nicht zu, bleibt es der Schule selbst überlassen, ob sie Kreuze anbringt oder nicht. Sind die Länder Schulerhalter, können eigene Regelungen getroffen werden. Salzburg, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und das Burgenland haben eine absolute Kreuzpflicht in Klassenzimmern eingeführt - ganz gleich, ob die Mehrheit der Schüler christlichen Glaubens ist oder nicht.