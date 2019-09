Papst-Lamborghini brachte fast 900.000 Euro Erlös

Betrag geht an Hilfsorganisationen

Von dem Ertrag geht nach Vatikan-Angaben die letzte Rate in Höhe von 200.000 Euro nach Haiti, um das beim Erdbeben 2010 zerstörte Seminar einer Vorschule wieder aufzubauen. Zuvor seien schon 300.000 Euro an die Gemeinschaft Papst Johannes XXIII. gegangen, die sich um die Opfer von Prostitution und Menschenhandel kümmert. Weitere 200.000 Euro erhielt die Stiftung „Hilfe für die leidende Kirche“ für den Wiederaufbau in der Ninive-Ebene im Irak. Zwei weitere Hilfsorganisationen erhielten 160.000 Euro.