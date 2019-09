„Pracht der Tracht“: Viel Liebe lag in der Luft

Bürgermeister-Büro als Garderobe

Sie selbst schlüpft auch abseits der Kameras liebend gerne in Trachtenmode - „sie ist so unkompliziert und schmeichelt uns Frauen“. In Graz streifte Kiesbauer quasi an der ersten Adresse der Stadt ihr Dirndl über: Bürgermeister Siegfried Nagl stellte nämlich sein Büro als Garderobe zur Verfügung. Er selbst setzt am Aufsteirern-Wochenende auf eine Lederne: „Es sind zwar genügend Wadlbeißer unterwegs, aber das werde ich schon aushalten.“