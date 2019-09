„Gut gegen Nordwind“ jetzt im Kino ++ Gewinnspiel!

Doch irgendwie gerät die vom Zufall gelenkte Seelenverwandtschaft im digitalen Universum etwas zäh - und die virtuelle Kommunikation im Zeichen der Venus doch recht seicht, wenn sich Leos Sehnsuchtsmensch Emmi etwa wie „ein Schokokuss in der Mikrowelle“ fühlt. Und so bleibt die stimmige Balance - trotz Topbesetzung - letztlich aus. Was nützt die Liebe in Gedanken ...