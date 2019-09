„90 Minuten Chaos“: Presse haut auf Polen drauf

„Gazeta Wyborcza“: „Polen schlurft weiter und müht sich zu Remis. Polens Nationalteam hält sich an der Tabellenspitze in der Qualifikation für die EURO 2020. Aber die Revanche für die Niederlage in Slowenien gelang nicht. (...) Mehr als ein torloses Remis ist nicht verdient. Die polnischen Angriffe bestanden hauptsächlich aus weiten, ratlosen Abschlägen zu niemandem.“