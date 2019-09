Aufregung: Für Bio-Wein sollen Bäume fallen

Wieder einmal Aufregung in der Südsteiermark - und wieder geht es um ein Bauprojekt. Die bekannte Winzerfamilie Tement will am Grassnitzberg, mitten im Naturpark Südsteiermark, Wald roden und stattdessen einen terrassierten Weingarten anlegen. Anrainer setzen sich gegen das geplante Vorhaben zur Wehr.