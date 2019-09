Goldener Löwe für „Joker“, Jury ehrt Polanski

Jury ehrte Polanski

Polanski erhielt den zweitwichtigsten Preis des Festivals, den Großen Preis der Jury. In seinem Streifen (englischer Titel: „An Officer and a Spy“) erzählt er von der Dreyfus-Affäre um den gleichnamigen jüdischen Offizier, die in den 1890er-Jahren zu einem Justizskandal in Frankreich führte. Bereits die Einladung Polanskis nach Venedig hatte für Kontroversen gesorgt, wird ihm doch sexueller Missbrauch einer Minderjährigen vorgeworfen.