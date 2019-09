Steirische Feuerwehr ist neue Heimat von „Eros“

Man kann es getrost als Sensation bezeichnen: Im Zuge der Umbauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus in Kleinstübing wurden archäologische Funde ausgegraben, die selbst Experten in Staunen versetzten. Die Skulptur eines Delfinreiters, liebevoll „Eros von Kleinstübing“ genannt, wird am Sonntag präsentiert.