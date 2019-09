Graz 99ers unterliegen Cardiff im Penaltyschießen!

Zwei Tage nach dem Sieg über Titelverteidiger Frölunda Göteborg kassierten die Graz 99ers am Sonntag in der Champions Hockey League (CHL) in Wales eine Niederlage! Die Steirer mussten sich den Cardiff Devils mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben, gehen aber als Tabellenzweiter der Gruppe H aus dem Eröffnungswochenende.