Kellnerin in Wien mit Messer bedroht und verletzt

Gast fügt Kontrahent Schnitt im Gesicht zu

Ebenfalls Schauplatz einer Messerattacke war Sonntag gegen 0.25 Uhr früh ein Lokal in der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten. Ein 48-Jähriger und ein 60-Jähriger gerieten in Streit. Der ältere Gast fügte seinem Kontrahenten einen Schnitt im Gesicht zu. Er wurde noch in dem Lokal festgenommen. Das Opfer kam ins Spital.