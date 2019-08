150 Migranten gelangten in spanische Exklave Ceuta

Italien verweigert Rettungsschiff Einfahrt

Italien verweigert bisher auch den Migranten an Bord des italienischen Schiffes Mare Jonio die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa. Lediglich Frauen, Kranke und unbegleitete Minderjährige durften am Freitag an Land gehen. Auch die verbliebenen 34 Personen müssten so schnell wie möglich vom Schiff, forderte die Hilfsorganisation Mediterranea. Die Situation an Bord sei prekär. Wegen Wasserknappheit befürchtet die Crew einen hygienischen Notstand. Auf der Insel Sant‘Andrea vor der Küste der süditalienischen Region Apulien landeten inzwischen 62 pakistanische Migranten. Sie wurden von der Küstenwache nach Apulien gebracht.