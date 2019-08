Ö3 nahm Werbespot mit Elefantentröten aus Programm

Das während des ORF-„Sommergesprächs“ mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Montagabend nicht zu überhörende, lautstarke Elefantentröten, das sich später als störender Werbegag eines Getränkeherstellers entpuppte, kam auch beim ORF selbst nicht gut an. Ö3 warf am Mittwoch als Konsequenz sogar den Werbespot der Firma Kambaku aus seinem Programm. Begründet wurde dies vom ORF, dass das „partnerschaftliche Vertrauensverhältnis missbraucht“ worden sei.