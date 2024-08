Umbau der „museumsreifen“ ORF-Debatten gefordert

Es war ein Aufreger in der SPÖ: Bei den TV-Duellen, die am 5. September starten, setzte der ORF für die letzte Sendung am 23. September eine Debatte zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer und FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl an, anstatt, wie es traditionell gehandhabt wurde, zwischen den Vorsitzenden jener Parteien, die zuletzt am stimmenstärksten waren. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler verlor damit den attraktiven Sendeplatz.