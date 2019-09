Diese XXL-Küchengeräte sollten Sie kennen!

Toaster, in die gleich vier oder sogar mehrere Scheiben hineinpassen, Töpfe, die fast zehn Liter fassen - was eher an Küchenbetriebe in einer großen Firma erinnert, ist bei manchen Familien gang und gebe. Denn hier gilt: Jeder muss satt werden und das möglichst schnell. Ob Sie nun eine Großfamilie oder einfach des Öfteren viele Gäste haben - wir stellen Ihnen die besten XXL-Küchengeräte vor.