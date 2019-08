249 Fahrzeuge im Pongau zu schnell

Bei Schwerpunktkontrollen im Pongau wurden am Dienstag an verschiedenen Stellen in Ortsgebieten und Frelandstraßen bei 3250 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. Das Ergebnis: 249 Lenker waren zu schnell unterwegs. Gegen einen Fahrer, der mit 96km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war, wurde ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.