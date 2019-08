Taxi wurde von Zug gerammt

Einen großen Schutzengel dürften zwei Unglücksraben in Traiskirchen gehabt haben. In der Wienersdorfer Straße, nahe dem ehemaligen Semperit-Areal, kam es gestern Vormittag zu einem dramatischen Unfall. Eine Taxilenkerin übersah eine herannahende Zuggarnitur, und die Lok krachte in das Fahrzeug.