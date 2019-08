Begräbnis von Rudolf Hundstorfer am 3. September

Begräbnisteilnehmer können sich in der Karl-Lueger-Kirche am Zentralfriedhof in ein Kondolenzbuch eintragen, das am kommenden Dienstag ab 11 Uhr aufliegen wird. Die Trauerfeier beginnt dann um 14 Uhr. Dompfarrer Toni Faber wird die Einsegnung vornehmen, für die musikalische Untermalung werden die Wiener Philharmoniker sorgen.