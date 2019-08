Machu Picchu: Österreicher zeigten nackte Hintern

Mit heruntergelassenen Hosen (und das im wahrsten Sinne des Wortes) wurden zwei Österreicher jüngst auf 2430 Metern Seehöhe in den Anden in Peru verhaftet. Die beiden Urlauber folgten einem aktuellen Internettrend und fotografierten ihre blanken Hintern in den heiligen Inka-Ruinen Machu Picchu.