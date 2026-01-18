EM-Bronze im Doppelsitzer für Gatt/Schöpf

Trainer-Aus! Toppmöller in Frankfurt Geschichte
Die österreichischen Rodler Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben bei der EM in Oberhof im Doppelsitzer Bronze erobert. Schneller waren am Sonntag beim Weltcupbewerb nur die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsleute Toni Eggert und Florian Müller.
Ihre neuerliche Medaille retteten die Vorjahreszweiten Gatt/Schöpf vor den Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz um nur drei Tausendstel.
Die weiteren rot-weiß-roten Schlitten Yannick Müller/Armin Frauscher und Thomas Steu/Wolfgang Kindl landeten auf den Rängen sechs und sieben. Anschließend standen noch das Frauen-Doppelsitzerrennen und die Teamstaffel auf dem Programm.
