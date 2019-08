„Habe in New York von Galtür-Tragödie erfahren“

„Ich war gerade in New York, als ich dort von dem schrecklichen Lawinenunglück in der Zeitung las“, erinnert sich Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek, die beim Forum Alpbach weilt, „ich wollte unbedingt nach Galtür, um zu sehen, wie man diese unvergessliche Naturkatastrophe verarbeitet hat.“ Die Ministerin machte sich gemeinsam mit BM Toni Mattle, Daniel Kurz und Gebhart Walter von der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) vor Ort ein Bild von den Lawinenschutzbauten. So zu sagen die Experten unter sich, denn Patek war vor der Interimsministerschaft die Sektionschefin WLV.