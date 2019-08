Das waren die Highlights am „Krone“-Stadtfest!

Status-Quo-Frontmann im doppelten Einsatz

Was kaum einer weiß: Status-Quo-Frontmann Francis Rossi zupfte bereits Stunden vor dem Konzert am Freitag an seiner Gitarre - er versteckte sich dabei aber hinter einem schwarzen Vorhang ... Später brachte er mit Welthits wie „In The Army Now“ und „Whatever You Want“ die Landeshauptstadt zum Beben. Im Gespräch mit krone.at zeigte er sich vor seinem Auftritt fast schon bescheiden: „Die Fans sollten sich nichts erwarten, denn wenn man nichts erwartet, kann man nur mit einem Plus aussteigen.“