Heli-Absturz: Unternehmerfamilie unter Opfern

„Wir sind alle geschockt“

Die Tante des Unternehmers August Inselkammer jun., Angela Inselkammer, Vorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, bestätigte der „Süddeutschen Zeitung“ am Montagvormittag die Tragödie. In der Firma Isartaler Holzhaus in Holzkirchen, die der 43-Jährige führte, war demnach am Morgen eine Betriebsversammlung angesetzt worden. „Wir sind alle geschockt“, habe eine Mitarbeiterin der Zeitung am Telefon gesagt.