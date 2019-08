Alles abgesagt! Weiter Virus-Sorgen um Thiem

Die Auslosung in die untere Tableau-Hälfte spielt dem als Nummer 4 gesetzten Thiem zumindest in die Hände, denn er muss jetzt erst am Dienstag ins Turnier einsteigen. „Das ist ein wichtiger (zusätzlicher, Anm.) Tag. Die Auslosung ist Gott sei Dank gut verlaufen“, meinte auch der 53-jährige Steirer. Thiem trifft zum Auftakt auf den Italiener Thomas Fabbiano (ATP-87.). Ähnlich sah es auch Jürgen Melzer, der erstmals als reiner Doppel-Spezialist zu den US Open gekommen ist. Er wird an der Seite von Oliver Marach nicht vor Mittwoch ins Turnier einsteigen. „Jetzt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Da hat er jetzt heute, morgen zum Regenerieren. Es ist natürlich alles andere als optimal und dann auch noch best of five“, sagte Melzer. „Vielleicht hat er sogar Glück, dass das Wetter jetzt nicht so schlimm ist und er nicht bei 35 Grad einlaufen muss“, hoffte Melzer für Österreichs Topstar.