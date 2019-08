Geht doch! Die Bagger sind endlich vorgefahren

Wer für den vergessenen Kanal in der Neutorstraße verantwortlich ist, will ÖVP-Gemeinderätin Stefanie Essl wissen und stellte eine Anfrage an Baustadträtin Martina Berthold (Grüne). Im Frühjahr 2020 wird an der Stelle ohnehin wieder gegraben - zum Leid der Anrainer. Details zur Vorgeschichte finden Sie hier.