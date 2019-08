Angeschossener Soldat wird wieder ganz gesund

„Er sollte keine Einschränkungen haben!“ Diese Worte stammen von Mario Sunjara, seines Zeichens Oberarzt in der Urologie am LKH Graz. Die Einschätzung bezieht sich auf einen seiner Patienten, der am Montag von einem Milizsoldaten in der Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg angeschossen wurde.