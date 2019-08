Klopeiner See ist bei der Sicherheit Vorreiter

Haim: „Vorher wird vor Ort kontrolliert, ob eine Warnung wirklich notwendig ist.“ Die Wetterwarnung kommt übrigens direkt von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Aktiv sein wird es jeweils vom Frühjahr bis in den späten Herbst. Der Klopeiner See wird so zum Vorzeigeprojekt für Sicherheit am Wasser. Immerhin hat keiner der 1200 Seen ein flächendeckendes System. Haim: „Am Faaker See gibt es eine Warnleuchte, am Wörther See keine.“