„Die Versicherung hat nichts für uns getan“

Eine wahre Odyssee hat die Familie Panic aus Vorchdorf hinter sich. Vater Christian war mit seinen zwei Töchtern (6 und 8) und seiner Frau in Rumänien, um die schwerkranke Schwiegermutter zu pflegen. Am Mittwoch stürzte die Sechsjährige mit dem Fahrrad in der Hofeinfahrt. In einem rumänischen Krankenhaus wurde zwar eine Computertomographie gemacht, Theresa allerdings nur neurologisch behandelt. „Ich war immer wieder im Kontakt mit der Europ Assistance der Generali, wo es eine Versicherung gibt. Es ist nichts passiert, kein Kontakt zu Ärzten hergestellt“, so der verärgerte Vater.