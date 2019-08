Oberschenkelproblem! Novak muss für US-Open passen

“Ich hoffe, dass ich nächste Woche Mittwoch vielleicht auf den Platz zurück kann und vielleicht sogar den Challenger in Mallorca spiele", meinte der Weltranglisten-114. am Samstag. Dazu müsse er aber die tägliche Entwicklung abwarten. Novak hatte sich vergangenes Jahr in Flushing Meadows qualifiziert und war dann in Runde eins Benoit Paire in vier knappen Sätzen unterlegen.