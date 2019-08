Deutscher TV-Star und Frau sterben bei Autounfall

Todesdrama bei der Rückfahrt aus dem Italien-Urlaub: Der deutsche Schauspieler Ingo Kantorek, auch hierzulande als Alex Kowalski aus der TV-Serie „Köln 50667“ bekannt, und seine Frau sind bei einem schweren Autounfall in Deutschland ums Leben gekommen. Der Pick-up der Marke Mercedes, am Steuer saß die Ehefrau des TV-Stars, war in der Nacht auf Freitag offenbar nahezu ungebremst auf einen parkenden Lkw-Anhänger aufgefahren. Für den 44-Jährigen am Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät, seine Frau Susana erlag am Freitagmorgen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.