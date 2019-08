Macheten-Attacke: Verdächtiger (31) festgenommen

Nach der Attacke mit einer Machete auf einen 19-jährigen Marokkaner am Mittwochabend am Landhausplatz in Innsbruck, bei dem das Opfer schwer verletzt worden war, ist der gesuchte 31-jährige Landsmann des jungen Mannes am Donnerstagnachmittag am selben Ort festgenommen worden. Der Tatverdächtige zeigte sich bisher nicht geständig.