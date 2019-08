Programmieren können nicht nur Jungs und Experten

Mädchen im Fokus

Heuer wurde erstmals zusätzlich zu den tirolweiten Kursen ein Workshop nur für Mädchen angeboten. Die Resonanz war groß, berichtet FACTOR-Partner Matthias Lechner: „Die Dynamik unter den Mädchen war toll – uns zeigt außerdem die Erfahrung, dass Frauen sogar etwas sauberer programmieren als Männer.“ Kursleiterin Claudia Brandl ist selbstständige Programmiererin und erklärt: „Wir haben mit einem Programm speziell für Kinder gearbeitet. Sie müssen nicht viel tippen, sondern können die Befehle wie Bauklötze platzieren.“ Am Freitag präsentierten die Mädchen ihre Projekte, an denen sie vier Tage lang gearbeitet haben – viele sogar in der Freizeit. Für Lechner ist klar, dass der Spezialkurs auch im nächsten Jahr wieder stattfindet.