Das steckt wirklich im Gold der Bienen!

Der griechische Begriff „Propolis“ leitet sich aus den Wörtern „pro“ also „vor“ und „Polis“, „Stadt“, zusammen. Die Bienen stellen Propolis nämlich als Schutzwall vor der Stadt, also dem Bienenstock, her. Propolis dient zum Verschließen des Bienenstocks und als Schutz vor Krankheitserregern. Und genau dieselben Eigenschaften schätzt man auch in der Medizin.