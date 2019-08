Wildschweine in Kärnten immer aktiver

Während in Niederösterreich im Vorjahr 25.000 Stück Schwarzwild erlegt wurden, waren es in Kärnten lediglich 400. Auch heuer soll sich an den Abschusszahlen vorerst nichts ändern, dennoch sind Jäger besorgt. „Durch den milden Winter haben die meisten Frischlinge eines Wurfes überlebt. Und durch das Mastjahr von Buche und Eiche ist auch genügend Nahrung vorhanden“, sagt Thomas Gadner, Schwarzwild-Referent der Kärntner Jägerschaft. Interessant sei vor allem, dass Wildschweine mittlerweile flächendeckend in Kärnten vorkommen.