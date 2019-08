Das KREUZBAND! Leroy Sané muss unters Messer

Zahlt man nun NICHT, könnte das Sané als Zeichen von fehlendem Vertrauen interpretieren - und wieso sollte er dann in ein paar Monaten, wenn er bei Manchester City wieder fit gemacht worden wäre, einen Transfer nach München noch einmal in Erwägung ziehen? Die Bayern machten sich in der Vergangenheit schon einmal etwas unbeliebt bei Sané - weil man sich nicht dazu hatte durchringen können, den Jungstar von Schalke 04 zu holen. Erst seine Auftritte bei Manchester City beseitigten diese Zweifel später…